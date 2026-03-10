 MEDİA: «В отчете Совета Европы односторонние и предвзятые замечания относительно медиа-среды в Азербайджане» | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий16:53 - Сегодня
В годовом отчёте за 2025 год о состоянии свободы прессы в Европе, опубликованном Платформой Совета Европы по защите журналистики и обеспечению безопасности журналистов, содержатся односторонние и предвзятые замечания относительно медиа-среды в Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDİA), в котором отмечается следующее: «В частности, подходы, отражённые в отчёте в связи с внесёнными в 2025 году изменениями в Закон Азербайджанской Республики «О медиа», носят спекулятивный характер. Внесённые изменения были инициированы с учётом рекомендаций, пожеланий и предложений общества и медиа-сообщества. Основная цель этих изменений - сохранить и укрепить информационное пространство страны, усилить престиж медиа-брендов и авторитет профессиональных журналистов, а также повысить чувствительность государственного регулирования и обеспечить его гибкость в борьбе с теми или иными негативными явлениями в информационной среде с учётом требований общества».

В заявлении подчеркивается, что один из таких спекулятивных подходов проявляется и в высказываниях относительно субъектов печатных СМИ: «В то же время, в отличие от того, что указано в отчёте, соответствующие изменения предусматривают недопустимость использования в названиях медиасубъектов выражений, противоречащих общественному порядку, морали и этике, способных вводить пользователей в заблуждение. Это положение соответствует широко применяемой иностранной и международной практике, защищает права пользователей в части их ожиданий от медиа-субъекта, а также способствует сохранению брендовой ценности медиасубъектов. Отметим, что в Азербайджане нет никаких ограничений на профессиональную деятельность журналистов, а свобода выражения мнений в стране обеспечена как юридически, так и на практике в полном объёме».

«В то же время подчеркнём, что в Азербайджанской Республике все граждане несут равную ответственность перед законом, независимо от расы, религии, происхождения, пола, этнической принадлежности или профессии. Что касается конкретных лиц, упомянутых в отчёте, следует отметить, что из материалов дел, доступных общественности, ясно видно: между их профессиональной деятельностью и предъявленными им уголовными или административными обвинениями никакой связи нет, а соответствующие утверждения представляют собой лишь неудачные попытки манипуляции», - говорится в заявлении MEDİA.

MEDİA отмечает, что требование о надлежащей регистрации медиасубъектов и включении их в медиа-реестр распространяется на все медиасубъекты, действующие на территории Азербайджанской Республики, включая филиалы и представительства иностранных СМИ - при этом новые подходы носят по сути лишь техническо-организационный характер и направлены на повышение эффективности.

Подчеркивается, что при формировании требований для включения медиасубъектов в реестр как информационных агентств учитывались результаты анализа существующей практики, а также особая роль информационных агентств, заключающаяся не только в обеспечении потребителей контентом, но и в снабжении им других профессиональных медиасубъектов: «В связи с упоминанием в отчёте действующего законодательства о клевете в Азербайджане напоминаем, что по соответствующему материалу, опубликованному на Платформе в 2024 году, наша позиция была официально доведена до заинтересованной стороны в том же году. Прискорбно, что при подготовке подобных отчётов о Азербайджане официальная позиция страны не учитывается, а в основу берутся не факты, а предположения, субъективные оценки и суждения».

