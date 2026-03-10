Генштаб Украины заявляет об освобождении почти всей территории Днепропетровской области

Украинские военные проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении. В рамках этих действий уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Александр Комаренко.

По его словам, наступательные действия осуществляются силами десантно-штурмовых и штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые обороняют это направление.

«Это спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения, согласования и т.д.», - заявил он.

По словам начальника Генштаба, украинские военные уже освободили более 400 квадратных километров территории. На несколько меньшей площади также проведена зачистка тыловых районов.

«Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два - зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале имеем положительную динамику - освобождено больше территории, чем потеряно», - рассказал он.

Комаренко также объяснил, почему российские войска пытались продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Как рассказал генерал-майор, россияне пытались продолжить наступление и создать так называемую буферную зону.

«Их руководство же постоянно рассказывает, что им нужен весь Донбасс и буферная зона. Их цель заключалась в создании буферной зоны в Днепропетровской области - такое у них было намерение, замысел», - пояснил он.