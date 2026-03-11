 В рамках кампании IDEA в Загатале было посажено более 800 деревьев - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В рамках кампании IDEA в Загатале было посажено более 800 деревьев - ФОТО

First News Media14:52 - Сегодня
В рамках кампании IDEA в Загатале было посажено более 800 деревьев - ФОТО

В Загатальском районе в рамках весеннего сезона 2026 года была организована первая акция по посадке деревьев в ходе массовой кампании «Зеленый марафон», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с участием волонтеров Общественного объединения IDEA в поселке Алиабад района было высажено более 800 различных видов деревьев. Среди них – Эльдарская сосна, кипарис, японская мушмула, восточный платан, дуб, липа, клен и орех пекан.

Главной целью «Общереспубликанского марафона озеленения» («Зеленый марафон»), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, является расширение озеленительных полос, популяризация традиции посадки деревьев, внесение вклада в охрану окружающей среды, обогащение биоразнообразия, в частности флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

В рамках «Зеленого марафона» по всей стране в ходе акций по посадке деревьев, охватывающих осенний сезон прошлого года и весенний сезон 2026 года, планируется высадить в общей сложности около двух миллионов деревьев.

Поделиться:
245

Актуально

Xроника

Путин выразил Ильхаму Алиеву признательность за содействие в эвакуации из Ирана ...

Мнение

Война в Иране и колебания цен на нефть: что это означает для Азербайджана?

Политика

Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

Политика

Утверждены изменения в зарплате военнослужащих в Азербайджане

Общество

Министр ознакомился с образовательным процессом в Шуше - ФОТО

Лечение раненного в Дубае гражданина АР завершено, сегодня он прибывает в Баку

Вносятся изменения в названия некоторых населенных пунктов - ФОТО

В рамках кампании IDEA в Загатале было посажено более 800 деревьев - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Погода на вторник: В Баку ожидаются небольшие осадки

В Азербайджане утвержден порядок информирования населения о ядерной угрозе

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

«Я спала, а деньги списывались»: «Bakıkart» ответил на жалобы о странных списаниях с карт

Последние новости

Парламент Эстонии осудил дроновую атаку на Нахчыван

Сегодня, 16:13

Пашинян: Лучший гарант безопасности - мир

Сегодня, 16:10

Шарль Мишель: XIII Глобальный Бакинский форум - возможность укрепить взаимопонимание

Сегодня, 16:07

Война в Иране и колебания цен на нефть: что это означает для Азербайджана?

Сегодня, 16:02

Министр ознакомился с образовательным процессом в Шуше - ФОТО

Сегодня, 16:00

Названа самая богатая женщина мира

Сегодня, 15:55

Байрамов и Гринспен обсудили сотрудничество Азербайджана с ООН и ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО

Сегодня, 15:52

Лечение раненного в Дубае гражданина АР завершено, сегодня он прибывает в Баку

Сегодня, 15:47

Вайра Вике-Фрейберга: Бакинский глобальный форум может дать миру новые идеи

Сегодня, 15:45

США допускают, что удар по иранской школе нанесли их боеприпасом

Сегодня, 15:43

Исмаил Серагелдин: Бакинский форум проходит в условиях серьезных мировых потрясений, что делает его особенным

Сегодня, 15:33

Президент Совета ЕС прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Сегодня, 15:25

Рейтинг Forbes: 10 богатейших людей мира в 2026 году

Сегодня, 15:20

Вносятся изменения в названия некоторых населенных пунктов - ФОТО

Сегодня, 15:10

Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

Сегодня, 15:05

Утверждены изменения в зарплате военнослужащих в Азербайджане

Сегодня, 15:00

Два беспилотника упали у аэропорта Дубая: есть раненые

Сегодня, 14:55

В рамках кампании IDEA в Загатале было посажено более 800 деревьев - ФОТО

Сегодня, 14:52

Группа жителей переселена в ходжалинское село Ханабад - ФОТО

Сегодня, 14:48

Погода на четверг: В Баку ожидается до 12 градусов тепла

Сегодня, 14:45
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50