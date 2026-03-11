В рамках кампании IDEA в Загатале было посажено более 800 деревьев - ФОТО

В Загатальском районе в рамках весеннего сезона 2026 года была организована первая акция по посадке деревьев в ходе массовой кампании «Зеленый марафон», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с участием волонтеров Общественного объединения IDEA в поселке Алиабад района было высажено более 800 различных видов деревьев. Среди них – Эльдарская сосна, кипарис, японская мушмула, восточный платан, дуб, липа, клен и орех пекан.

Главной целью «Общереспубликанского марафона озеленения» («Зеленый марафон»), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, является расширение озеленительных полос, популяризация традиции посадки деревьев, внесение вклада в охрану окружающей среды, обогащение биоразнообразия, в частности флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

В рамках «Зеленого марафона» по всей стране в ходе акций по посадке деревьев, охватывающих осенний сезон прошлого года и весенний сезон 2026 года, планируется высадить в общей сложности около двух миллионов деревьев.