Названа самая богатая женщина мира

Самой богатой женщиной мира по версии журнала Forbes в 2026 году вновь стала 76-летняя американская миллиардерша Элис Уолтон - наследница империи Walmart.

Согласно последним данным рейтинга Forbes, её состояние оценивается примерно в 134 млрд долларов - Элис Уолтон занимает 14-е место в общем списке самых богатых людей планеты, однако среди женщин она уверенно удерживает первое место уже второй год подряд.

Э.Уолтон является дочерью основателя крупнейшей в мире розничной сети Walmart Сэма Уолтона - значительная часть её состояния связана с долей семьи в компании, которая остаётся одним из крупнейших ритейлеров в мире.

По данным Forbes, следом за Элис Уолтон в рейтинге богатейших женщин идут 72-летняя наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием около 100 млрд долларов, а также вдова промышленника Дэвида Коха Джулия Кох, чьё состояние оценивается примерно в 81 млрд долларов.

Отметим, что Элис Уолтон известна не только своим состоянием, но и активной деятельностью в сфере искусства и благотворительности - она является основательницей Crystal Bridges Museum of American Art в штате Арканзас и активно поддерживает культурные и образовательные проекты.