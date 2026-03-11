КСИР: любое судно должно получить разрешение Ирана для прохода через Ормузский пролив

Любое судно, желающее пройти через Ормузский пролив, должно получить разрешение иранских властей.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

«Любое судно, намеревающееся пройти [через Ормузский пролив], должно получить разрешение от Ирана», - написал он в X, комментируя удары вооруженных сил Ирана по двум грузовым судам, пытавшимся пересечь пролив.

Источник: ТАСС