Пашинян: у Армении нет намерений откладывать реализацию TRIPP

У Армении нет ни намерений, ни причин откладывать реализацию проекта TRIPP.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По его словам, проект полностью соответствует краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным целям Армении и никоим образом не ставит под сомнение территориальную целостность и юрисдикцию республики, передают армянские СМИ.

Он отметил, что Армения также ожидает возобновления железнодорожного сообщения через Нахчыван, поскольку горный рельеф не позволяет иначе организовать железнодорожную связь между югом и севером страны.

По словам Пашиняна, в этом контексте намерения Армении и Азербайджана по разблокировке коммуникаций не противоречат друг другу и могут отвечать интересам обеих сторон. Он выразил надежду, что в будущем Азербайджан также станет одним из направлений для армянского экспорта.

"Мы живем в турбулентном регионе, и потрясения неизбежно затронут нас, если мы сами не позаботимся о собственной устойчивости. Конфликты между нами делают нашу государственность уязвимой и превращают нас в удобную геополитическую мишень", — заявил премьер.

Напомним, 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.