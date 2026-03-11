Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 11 марта посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к памятнику «Вечный огонь».

Высокому гостю, полюбовавшемуся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Шехидляр хиябаны и о проводимых в городе работ по благоустройству.