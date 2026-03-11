Транзит через воздушное пространство Азербайджана резко вырос

С 2021 года объём транзитных перевозок через воздушное пространство Азербайджана увеличился на 360%.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, известный транспортный эксперт Рауф Агамирзаев, отметив, что в настоящее время в воздушном пространстве страны ежемесячно выполняется около 18 тысяч транзитных рейсов, а в течение суток в целом обслуживается более тысячи воздушных судов.

«Последние события, произошедшие в регионе Ближнего Востока, ещё больше усилили этот поток. Так, в период с 28 февраля по 10 марта 2026 года в пределах Бакинского района полётной информации (Baku FIR) число ежедневных транзитных рейсов значительно возросло, достигнув в отдельные дни до 815 транзитных полётов», - подчеркивает Рауф Агамирзаев.

