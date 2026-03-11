Испания отозвала своего посла в Израиле

Испания приняла решение окончательно отозвать посла Ану Марию Саломон Перес из Израиля, министерство иностранных дел подписало соответствующий указ.

Согласно документу, опубликованному в официальном государственном вестнике Испании (BOE), автором инициативы выступил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

«Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги», — говорится в документе.

В прошлом году министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Соломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.

Источник: news.ru