Румыния разрешила размещение самолетов и военных США на своей авиабазе

Румыния согласилась на дополнительное размещение самолетов и военнослужащих США на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции в Иране.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны.

"Речь идет о самолетах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также оборудовании для спутниковой связи, которое связано с [комплексом ПРО в] Девеселу", - сказал президент, подчеркнув, что для размещения оборудования нужно одобрение парламента, который рассмотрит этот вопрос сегодня. Выступление главы государства транслировалось на сайте президентской администрации.

Источник: ТАСС