Реза Пехлеви призвал соотечественников готовиться к «финальной борьбе»

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви посредством своей страницы в социальной сети Instagram обратился с воззванием к соотечественникам.

Он отметил, что «мы находимся на решающем этапе нашей финальной борьбы».

«Я призываю вас как можно скорее запастись предметами первой необходимости и в целях вашей собственной безопасности покинуть улицы и оставаться в своих домах. Продолжайте забастовку и не выходите на работу. Продолжайте свои ночные песнопения, чтобы продемонстрировать ваше единство», - сказал принц.

Он также призвал военнослужащих и силы правопорядка Ирана присоединиться к своему народу, отметив, что это их «последний шанс порвать с силами угнетения».

«Ждите моего окончательного призыва», - заключил Пехлеви.



