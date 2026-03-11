Офис Европарламента в Молдове охватит Армению

У Европарламента и Армении есть очень сильное намерение углублять отношения. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Меццола на совместном брифинге с премьер-министром РА Николом Пашиняном 11 марта в Страсбурге.

Она приветствовала намерение Армении развивать диалог в сфере безопасности, торговли, регионального сотрудничества и отметила готовность европейской стороны углублять отношения. «Вот почему мы хотели пригласить премьер-министра РА сюда. Это первый шаг в рамках мандата», - отметила председатель Европарламента.

«Что касается нашего присутствия, эти решения принимаются Бюро. Несколько месяцев назад мы решили открыть в Молдове офис, он займется всем «Восточным партнерством», в том числе охватит и Армению», - пояснила Меццола.

