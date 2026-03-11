Политолог Азер Гасымлы приговорен к 12 годам лишения свободы

Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы.

На сегодняшнем процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова был зачитан приговор.

Согласно приговору, Азер Гасымлы приговорен к 12 годам лишения свободы.

Отметим, что государственный обвинитель запрашивал для Азера Гасымлы наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, что политолог Азер Гасымлы был задержан 8 декабря 2024 года в связи с поступившими жалобами. Он признан виновным по статье 182.3.2 Уголовного кодекса (вымогательство путем угроз, совершенное в целях получения имущества в крупном размере).

Источник: АПА