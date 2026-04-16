В Баку водитель скорой помощи задержан за вождение в наркотическом опьянении - ВИДЕО

В Баку выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителем автомобиля скорой медицинской помощи в отсутствие реального вызова к пациенту.

Как передает Oxu.Az, утром 16 апреля на территории Насиминского района столицы водитель автомобиля скорой помощи включил специальные световые и звуковые сигналы, выехал на встречную полосу движения, проигнорировав требования двойной сплошной разметки. Своими действиями он создал реальную угрозу для других участников дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции остановили нарушителя. При проверке выяснилось, что водитель Мехман Алиев в тот момент не следовал по медицинскому вызову. В машине не было ни пациента, ни медицинского персонала, а проблесковые маячки и сирена использовались безосновательно.

Дальнейшее расследование показало, что он неоднократно допускал нарушения ПДД во время движения. При проведённом медицинском освидетельствовании было установлено, что Мехман Алиев находился в состоянии наркотического опьянения.

В его отношении принимаются меры юридической ответственности.