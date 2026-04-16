Azərbaycanca
Общество

Суд над Камраном Асадовым: 110 тысяч долларов за помощь на экзамене

First News Media18:45 - Сегодня
В Гянджа продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении эксперта по образованию Кямрана Асадова и учителя истории Гюндуза Аббасова, обвиняемых в использовании незаконных технических средств на последних вступительных экзаменах.

Как сообщает Teleqraf, на очередном заседании под председательством судьи Эльчина Мамедова было продолжен допрос свидетелей.

Свидетель Намиг Гусейнов заявил, что его друг Руслан Чобанов обратился к нему с просьбой помочь его племяннице на экзамене. В связи с этим он связался с Гюндузом Аббасовым, которого знал как преподавателя подготовки в Гяндже.

Гюндуз Аббасов сообщил, что может помочь за 45 тысяч долларов или 77 тысяч манатов. Эта сумма была передана Намигом Гусейновым Гюндузу Аббасову.

В ходе процесса судья напомнил свидетелю его показания, данные на предварительном следствии. Выяснилось, что общая сумма должна была составить 110 тысяч долларов и выплачиваться по частям. В итоге вся сумма была передана Н. Гусейнову через посредников. Позже, поскольку результат на экзамене достигнут не был, деньги были возвращены.

Представитель Государственного экзаменационного центра Азербайджана ходатайствовал о вызове и допросе свидетелей, не присутствовавших в суде. Судья отметил, что данному ходатайству будет дана правовая оценка на следующем заседании.

Следующее судебное заседание назначено на 30 апреля.

Читайте по теме:

Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов

СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

Свидетель по делу эксперта Камрана Асадова подтвердил передачу ему денег за «помощь» в поступлении в вуз

Генпрокуратура распространила информацию по уголовному делу Кямрана Асадова

Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами на экзаменах - ПОДРОБНОСТИ

Поделиться:
486

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Экономика

Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по ...

Экономика

В ГТК прокомментировали новость об армянском «экспорте» в Азербайджан - ...

Экономика

Азербайджан и РФ подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству - ...

Общество

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

Студентам, потерявшим кормильца, упростили выплаты

Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Азербайджане в клубнику добавляют ядовитые вещества? — расспространились шокирующие КАДРЫ — ВИДЕО

Православные христиане в Азербайджане отмечают Пасху

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Последние новости

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Студентам, потерявшим кормильца, упростили выплаты

Сегодня, 19:45

Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Сегодня, 19:30

Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

Сегодня, 19:10

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 18:52

Сегодня, 18:45

Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии

Сегодня, 18:31

В Италии грабители взяли в заложники клиентов и сотрудников банка - ВИДЕО

Сегодня, 18:23

В Баку водитель скорой помощи задержан за вождение в наркотическом опьянении - ВИДЕО

Сегодня, 18:07

Сахиба Гафарова: Между законодательными органами России и Азербайджана налажено очень эффективное сотрудничество

Сегодня, 18:00

Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 17:51

США завершили вывод своих сил из Сирии

Сегодня, 17:43

Мерц заявил о готовности ФРГ содействовать свободе судоходства в Ормузском проливе

Сегодня, 17:30

Хегсет: США не надеются на союзников в операциях в Ормузском проливе

Сегодня, 17:14

​​​​​​​В Турции проводили в последний путь погибших при нападении в школе Кахраманмараша - ФОТО

Сегодня, 17:13

Оверчук: РФ нацелена продолжать работу с Азербайджаном и Ираном по МТК Север - Юг

Сегодня, 17:07

Пентагон: США намерены перехватывать иранские суда, включая танкеры

Сегодня, 17:06

Пентагон готов возобновить боевые действия против Ирана

Сегодня, 17:06

США сохранят морскую блокаду, если Иран откажется от сделки, заявил Хегсет

Сегодня, 17:04

Подписан меморандум между Милли Меджлисом и Палатой советников парламента Марокко - ФОТО

Сегодня, 16:55
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифамиСегодня, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22