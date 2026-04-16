Суд над Камраном Асадовым: 110 тысяч долларов за помощь на экзамене

В Гянджа продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении эксперта по образованию Кямрана Асадова и учителя истории Гюндуза Аббасова, обвиняемых в использовании незаконных технических средств на последних вступительных экзаменах.

Как сообщает Teleqraf, на очередном заседании под председательством судьи Эльчина Мамедова было продолжен допрос свидетелей.

Свидетель Намиг Гусейнов заявил, что его друг Руслан Чобанов обратился к нему с просьбой помочь его племяннице на экзамене. В связи с этим он связался с Гюндузом Аббасовым, которого знал как преподавателя подготовки в Гяндже.

Гюндуз Аббасов сообщил, что может помочь за 45 тысяч долларов или 77 тысяч манатов. Эта сумма была передана Намигом Гусейновым Гюндузу Аббасову.

В ходе процесса судья напомнил свидетелю его показания, данные на предварительном следствии. Выяснилось, что общая сумма должна была составить 110 тысяч долларов и выплачиваться по частям. В итоге вся сумма была передана Н. Гусейнову через посредников. Позже, поскольку результат на экзамене достигнут не был, деньги были возвращены.

Представитель Государственного экзаменационного центра Азербайджана ходатайствовал о вызове и допросе свидетелей, не присутствовавших в суде. Судья отметил, что данному ходатайству будет дана правовая оценка на следующем заседании.

Следующее судебное заседание назначено на 30 апреля.

