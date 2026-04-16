Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества - ФОТО

16 апреля в городе Зангилан состоялось 24-е заседание Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В заседании, прошедшем под председательством председателя Межправительственной комиссии с азербайджанской стороны, заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и председателя Межправительственной комиссии с российской стороны, заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, приняли участие руководители соответствующих государственных структур и полномочные представители двух стран.

Выступивший на заседании сопредседатель Комиссии с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев предоставил подробную информацию о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях. Ш.Мустафаев отметил, что в настоящее время в соответствии с современными стандартами восстанавливается инфраструктура, полностью разрушенная во время оккупации, прокладываются дороги, строятся мосты, тоннели, создаются жилые и социальные объекты.

Вице-премьер заявил, что Азербайджанская Республика в отношениях с Российской Федерацией привержена принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства.

Было отмечено, что последовательное и динамичное развитие двустороннего сотрудничества определяется политической волей и стратегическим курсом, проводимым президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. В частности, было подчеркнуто, что подписанная в 2022 году Декларация о союзническом взаимодействии придала важный импульс двусторонним отношениям.

Шахин Мустафаев отметил, что встреча президентов Азербайджана и России в Душанбе в октябре прошлого года заложила основу для нового этапа двустороннего сотрудничества, а состоявшиеся в Баку в марте контакты на высоком уровне дали практические результаты. Он особо отметил, что, несмотря на сложную региональную обстановку, сотрудничество устойчиво развивается.

Коснувшись вклада Азербайджана в региональную стабильность и гуманитарное сотрудничество, он подчеркнул оперативную поддержку, оказанную при эвакуации российских граждан с территории Ирана, а также условия, созданные для транзита российской гуманитарной помощи через территорию Азербайджана. Было отмечено, что международный транспортный коридор «Север-Юг» доказал свою конкурентоспособность, надежно и бесперебойно функционируя даже в нынешних сложных геополитических условиях.

Касаясь экономических вопросов, Ш.Мустафаев отметил, что снятие по инициативе Президента Ильхама Алиева ограничений на перевозку грузов через территорию Азербайджана с различных направлений, в том числе из России в Армению, способствует укреплению доверия в регионе и расширению транспортно-логистического сотрудничества. В настоящее время через территорию Азербайджана в Армению транзитом перевезено почти 26 тысяч тонн грузов.

Было подчеркнуто особое значение торговли сельскохозяйственной продукцией. Отмечено, что российский рынок остается одним из основных направлений азербайджанского ненефтяного экспорта.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что одним из главных направлений азербайджано-российских отношений является торгово-экономическое сотрудничество. По его словам, в 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 4,9 млрд долларов США. В выступлении была особо отмечена позитивная динамика инвестиционного сотрудничества. Сообщено, что общий объем российских инвестиций в Азербайджан превысил 10,5 млрд долларов США, в том числе в ненефтяной сектор - 2,9 млрд долларов. Инвестиционное сотрудничество демонстрирует позитивную динамику, и в Азербайджане функционирует более 1400 российских компаний. При этом отмечено, что азербайджанские инвестиции также укрепили свои позиции в российской экономике, успешно реализуются санаторные, промышленные и производственные проекты.

Шахин Мустафаев расценил транспортно-логистический сектор как одно из приоритетных направлений сотрудничества. В частности, было подчеркнуто стратегическое значение развития Международного транспортного коридора «Север-Юг», отмечено, что модернизация и цифровизация инфраструктуры вдоль коридора значительно увеличат объем грузоперевозок. Было указано, что начиная с 2028 года объем ежегодных перевозок через территорию Азербайджана будет доведен до уровня как минимум 5 млн тонн, а на последующем этапе – до 15 млн тонн.

Шахин Мустафаев высоко оценил строительство сервисного центра «КамАЗ» в «Экономической зоне Аразская долина», а также возведение правительством Астраханской области детского сада в селе Махрузлу Губадлинского района, выразил благодарность российской стороне.

Выступивший с российской стороны заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук отметил стратегический характер азербайджано-российского сотрудничества. Он подчеркнул, что основными приоритетами являются транспортно-логистический, промышленный и аграрный секторы, отметил важную роль развития Международного транспортного коридора «Север-Юг» в расширении региональных и международных торговых связей. Высоко оценив проводимые в Зангилане восстановительные работы, Оверчук сказал, что эти территории открывают новые возможности для совместных проектов.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в торговой, инвестиционной, финансовой, транспортной, сельскохозяйственной, энергетической, туристической и гуманитарной сферах, отметили важность укрепления координации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

А.Оверчук выразил благодарность за содействие в доставке гуманитарной помощи, направленной Российской Федерацией в Исламскую Республику Иран, через территорию Азербайджана.

В заключение было подчеркнуто, что азербайджано-российские отношения будут развиваться на основе принципов взаимного уважения, доверия и партнерства, будет продолжено последовательное выполнение достигнутых договоренностей.

По итогам заседания Ш.Мустафаев и А.Оверчук подписали Протокол 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В рамках визита в Зангилан участники 24-го заседания Азербайджано-российской государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества посетили город Зангилан и село Агалы, ознакомились со строительством Агбендского автомобильного моста, железной дороги Горадиз-Агбенд, а также инфраструктуры погранично-пропускного пункта. Было отмечено, что автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд станет основным компонентом новой ветки Международного транспортного коридора «Север-Юг», а железная дорога Горадиз-Агбенд – важным звеном Зангезурского коридора.

Источник: Азертадж