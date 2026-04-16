Хегсет: США не надеются на союзников в операциях в Ормузском проливе

Соединенные Штаты не рассчитывают, что союзники Вашингтона присоединятся к американским военным операциям в Ормузском проливе.

Об этом заявил на брифинге, посвященном американо-израильской кампании против Ирана, военный министр США Пит Хегсет.

«Союзникам необходимо вкладывать средства в их потенциал, чтобы они могли проецировать силу и выполнять базовые задачи типа зачистки [Ормузского] пролива. Мы на это не рассчитываем. Но было бы здорово, если бы это произошло», - сказал глава Пентагона.

Источник: ТАСС