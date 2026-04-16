В Италии грабители взяли в заложники клиентов и сотрудников банка - ВИДЕО

В Италии грабители ворвались в отделение банка Credit Agricole и взяли в заложники клиентов и сотрудников.

Об этом 16 марта сообщает издание Cronache della Campania.

Уточняется, что злоумышленники попытались совершить ограбление, однако были оперативно блокированы правоохранительными органами. Осознав невозможность скрыться, они забаррикадировались внутри здания. Территорию вокруг банка оцепили, после чего силовикам удалось взять ситуацию под контроль и освободить находившихся внутри людей.

«Осада отделения Credit Agricole, начавшаяся сегодня утром с нападения отряда грабителей, недавно закончилась: все заложники освобождены», — говорится в материале.

Издание пишет, что шесть человек нуждались в помощи медиков, при этом серьезных травм и огнестрельных ранений зафиксировано не было.