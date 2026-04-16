Спорт

Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

First News Media19:10 - Сегодня
Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

Министерство молодежи и спорта и Федерация водных видов спорта Азербайджана организуют с 27 апреля по 1 мая международную регату по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Президента 2026».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в турнире, посвященном 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Кубок Президента впервые стартует в освобожденном от оккупации Агдеринском районе, на Сарсангском водохранилище. 27 апреля здесь состоятся показательные выступления спортсменов и заезды на академических судах, каяках, каноэ, лодках класса дракон и парусниках. Скутеры с флагами стран-участниц совершат круги по воде. Также будут продемонстрированы образцы национальной музыки и танцев. Таким образом, традиция гребли будет заложена еще на одном новом пространстве в Карабахе после Суговушана и Кёнделенчая.

В Мингячевире 28 апреля пройдет официальный парад и церемония открытия соревнований. В рамках церемонии открытия, которая начнется в 18:30, официальные лица и гости сначала посетят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Мингячевир. Затем будет организовано шествие команд от проспекта Гейдара Алиева до Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр». После завершения парада перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» начнется официальная церемония открытия и художественная часть. В художественной части будут представлены шоу, различные танцевальные и музыкальные номера. Мероприятие продолжится живым исполнением группы Döngə. Концертная программа завершится грандиозным фейерверком.

29 апреля соревнования продолжатся в другом живописном уголке Карабаха — на Суговушанском водохранилище. Последние заезды международной регаты «Кубок Президента 2026» пройдут 30 апреля – 1 мая в Мингячевире, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Регата завершится 1 мая.

Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

