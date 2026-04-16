Мерц заявил о готовности ФРГ содействовать свободе судоходства в Ормузском проливе

Германия готова внести вклад в обеспечение судоходства в Ормузском проливе в случае прояснения правовой стороны вопроса и получения мандата на проведение миссии. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Мы готовы внести вклад в обеспечение свободы судоходства, если для этого будет ясная правовая основа, если будет принято решение правительства ФРГ на этот счет и если Бундестаг предоставит мандат для этого», - сказал Мерц.

