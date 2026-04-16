Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии

Спикеры парламентов Грузии Шалва Папуашвили и Азербайджана Сахиба Гафарова обсудили вопросы продвижения стратегических энергетических проектов.

Как передает Report, об этом сообщил Папуашвили в соцсети Х по итогам встречи с Гафаровой на полях 152-й сессии Межпарламентского союза в Стамбуле.

"Я был рад встретиться с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Для меня было особой честью вручить ей первую Парламентскую медаль почета, недавно учрежденную в парламенте Грузии. Она внесла значительный вклад в укрепление межпарламентских связей между Грузией и Азербайджаном, а также в развитие дружбы между нашими народами", - написал он.

Папуашвили отметил, что эта награда отражает исключительную роль Сахибы Гафаровой в формировании прочной нормативной базы отношений между парламентами, а также личный вклад в развитие связей между парламентскими комитетами, группами дружбы и совместной дипломатической деятельностью.

"Мы приветствовали активное межпарламентское сотрудничество и подтвердили приверженность стратегическому партнерству между Грузией и Азербайджаном. В ходе встречи также обсуждался мирный процесс в регионе и была подчеркнута необходимость продвижения стратегических энергетических проектов", - добавил он.