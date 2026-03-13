Азербайджанский исследователь избрана членом мировых научных обществ США и Великобритании - ФОТО

Молодой азербайджанский исследователь-ученый Гюляр Зейналова в последние месяцы была избрана членом ряда престижных международных научных организаций - Biochemical Society, American Chemical Society и American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

Biochemical Society - научное общество, действующее в Великобритании и объединяющее специалистов в области биохимии, а также всех направлений клеточных и молекулярных биологических наук. Организация была основана в 1911 году.

American Chemical Society - одна из крупнейших научных организаций США, объединяющая исследователей, работающих в области химии. Общество было создано в 1876 году.

American Society for Biochemistry and Molecular Biology - авторитетное научное объединение, действующее в США и включающее специалистов в области биохимии, молекулярной биологии, генетики и смежных биомедицинских наук. Организация была основана в 1906 году.

«Это членство имеет важное значение с точки зрения представления научных исследований в области биохимии и молекулярной биологии на международных научных платформах, а также для развития глобального научного сотрудничества», - отметила Г. Зейналова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в эти дни она приняла участие в ежегодной конференции American Society for Biochemistry and Molecular Biology и выступила с докладом на тему «Отсроченное старение как биологический феномен: вклад биохимических и клеточных маркеров». Мероприятие состоялось в Gaylord National Harbor&Resort Convention Center in National Harbor в Вашингтоне. Представленная работа вызвала большой интерес участников конференции.

«ASBMB считается одной из ключевых организаций, определяющих развитие современной биохимии и молекулярной биологии и играющих важную роль в формировании глобального научного сообщества. В конференции приняли участие исследователи и ученые из США, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Тайваня и Великобритании. Среди них был и лауреат Нобелевской премии по химии Eric Betzig. В рамках форума прошли сессии, посвященные новым подходам к лечению различных заболеваний, разработке современных технологий, а также развитию научных связей и профессионального сотрудничества. Для меня большая честь представлять Азербайджан на международной научной арене», - сказала Г. Зейналова.

Отметим, что она является докторантом Институт физиологии имени Абдуллы Гараева, а также преподавателем Бакинский базовый медицинский колледж номер 2, окончила биологический факультет Бакинский государственный университет по специальности «Биохимия». Степень магистра получила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в Институте биологии и медицины по той же специальности.

Позднее продолжила обучение в аспирантуре Института физиологии имени Абдуллы Гараева при Министерстве науки и образования Азербайджана, а также прошла курсы повышения квалификации на кафедре биохимии Азербайджанский медицинский университет.

Г. Зейналова является участницей республиканских и международных научных конференций, автором ряда научных статей, а также книги «Современная медицинская лабораторная диагностика».