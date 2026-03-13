 Объявлены результаты совместного грантового конкурса по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов | 1news.az | Новости
Объявлены результаты совместного грантового конкурса по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов

First News Media10:53 - Сегодня


Определены победители грантового конкурса, объявленного в рамках инициатив, направленных на решение проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБП) на освобождённых от оккупации территориях.

Конкурс был проведён при совместной организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фонда возрождения Карабаха, в партнёрстве с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Основной целью конкурса является оценка рисков, связанных с минной угрозой и неразорвавшимися боеприпасами на освобождённых территориях, а также проведение просветительской работы среди граждан, проживающих и осуществляющих деятельность, особенно в районах, близких к бывшей линии соприкосновения.

Отметим, что в рамках данного конкурса, организованного в рамках первого совместного проекта Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фонда возрождения Карабаха, была проведена экспертиза и детальный анализ документов по 30 проектным предложениям, представленным в категориях крупных, средних и малых грантов. По итогам оценки, 10 наиболее эффективных проектов были признаны победителями.

Список победителей по определённым направлениям выглядит следующим образом:

По направлению оценки рисков, связанных с минной угрозой и НБП на освобождённых территориях:

● Общественное объединение «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане» – «Безопасное возвращение: поддержка в борьбе с минной угрозой»;

● Общественное объединение «Фотоклуб Гилавар» – «Цель 18: Мир без мин».

По направлению проведения просветительской работы о минной угрозе среди граждан, проживающих на освобождённых территориях:

● Международный Евразийский фонд прессы – «Поддержка борьбы с угрозой мин и взрывоопасных боеприпасов»;

● Гуманитарная неправительственная организация «Dayaq» – «Безопасные шаги: инициативы по информированию о минной угрозе»;

● Общественное объединение «Азербайджанская кампания против мин» – «Повышение осведомлённости о минной угрозе и НБП среди людей, возвращающихся на освобождённые территории»;

● Общественное объединение гуманитарного развития «Çıraq» – «Проведение просветительских мероприятий с целью снижения воздействия мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобождённых территориях и в прилегающих районах»;

● Фонд развития футбола – «Информирование об угрозе мин и неразорвавшихся боеприпасов»;

● Общественное объединение поддержки молодёжи «İnnovasiyaya Doğru» – «Инновационные инициативы для жизни без мин»;

● Общественное объединение женщин-вынужденных переселенцев «İnci» – «Повышение осведомлённости детей о минной угрозе на освобождённых территориях».

По направлению поддержки реинтеграции в общество лиц, пострадавших от мин и НБП:

● Общественное объединение психологической и социальной помощи «Şəfa» – «Психосоциальная реабилитация и реинтеграция в общество пострадавших от мин и НБП».

Реализация проектов осуществляется в соответствии с целями, определёнными в документах «I Государственная программа по Великому возвращению на освобождённые территории Азербайджанской Республики», «Стратегия социально-экономического развития на 2022–2026 годы» и «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

Мероприятия по разминированию и повышению осведомлённости определены как одно из приоритетных направлений обеспечения безопасных условий проживания на освобождённых территориях. Поддержанные проекты будут способствовать снижению минной угрозы, обеспечению безопасности населения и внесут важный вклад в процесс Великого возвращения.

285

