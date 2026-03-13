Выпускники XI классов сдадут экзамены в этот день

15 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для учащихся XI классов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, в этот же день в 15:30 на YouTube-канале и в аккаунте TikTok центра начнется прямая трансляция. В ходе эфира ответственные сотрудники и эксперты центра представят подробные разъяснения по использованным на экзамене тестовым заданиям закрытого и кодируемого открытого типа.

Также во время трансляции будут представлены эталоны правильных ответов. Учащиеся смогут задавать интересующие их вопросы в разделе комментариев. При обращении по поводу тестовых заданий необходимо точно указывать сектор, предмет, вариант и номер задания.