Общество

Рахман Гаджиев принял участие во встрече с победителями грантового конкурса

First News Media21:30 - Сегодня
Рахман Гаджиев принял участие во встрече с победителями грантового конкурса

13 марта состоялась встреча с победителями грантовых конкурсов на 2026 год, организованная Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Во встрече приняли участие руководитель сектора по работе с НПО Отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации Президента Азербайджанской Республики Турал Алиев, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева, начальник Главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции Азербайджанской Республики Эльшад Мамедли, а также другие ответственные лица.

Выступившие на мероприятии руководитель сектора по работе с НПО Турал Алиев и председатель правления Агентства Айгюн Алиева поздравили победителей и пожелали им успехов. В ходе выступлений были даны необходимые рекомендации по реализации проектов, обеспечению надлежащей отчетности и соблюдению соответствующих правил. Также было особо подчеркнуто, что на этапе отбора, как и всегда, приоритет отдавался качественным проектам, приносящим пользу обществу.

Выступивший далее на мероприятии председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выразил глубокую благодарность Администрации Президента АР за оказанную поддержку, а также Агентству государственной поддержки неправительственных организаций за проведение совместного грантового конкурса по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также за высокий профессионализм, проявленный при экспертизе проектов и выборе победителей.

Р.Гаджиев отметил, что количество проектных предложений, представленных на конкурс, превысило ожидания, что свидетельствует о формировании здоровой конкурентной среды в данном секторе. Этот фактор положительно влияет на повышение качества представляемых проектов, а также в целом на развитие институтов гражданского общества.

Председатель добавил, что сотрудничество в данном направлении планируется продолжать и в дальнейшем, а результаты пилотного проекта могут повлиять на объем ресурсов, которые будут выделяться на следующих этапах.

Рахман Гаджиев особо подчеркнул, что возрождение региона и устойчивое заселение невозможны до полного очищения территорий от мин. Именно поэтому успешная реализация отобранных проектов внесет важный вклад в деятельность Фонда в этом направлении. Председатель Правления пожелал победителям успехов в дальнейшей деятельности и реализации проектов.

В рамках встречи были подробно даны ответы на многочисленные вопросы представителей НПО, а также состоялся обмен мнениями по организационным и техническим вопросам.

Отметим, что с результатами грантового конкурса по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов можно ознакомиться на официальных сайтах Фонда и Агентства.

Политика

Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на ...

В мире

Пезешкиан обозначил основные задачи, стоящие перед иранским правительством

Общество

Рахман Гаджиев принял участие во встрече с победителями грантового конкурса

Политика

Байрамов осудил сегодняшнюю ракетную атаку на территорию Турции

Общество

В Баку и Сумгайыте выявлены факты незаконной вырубки деревьев

Рахман Гаджиев принял участие во встрече с победителями грантового конкурса

Конфликт в столичной школе: Ученик ранил сверстника ножом в столовой

Вынесено решение в отношении руководителя сети салонов красоты «Beautytime»

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Возобновлены рейсы Баку-Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

В мае будет 14 нерабочих дней

В Баку и Сумгайыте выявлены факты незаконной вырубки деревьев

Сегодня, 22:20

Зеленский встретился с Резой Пехлеви - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Пезешкиан обозначил основные задачи, стоящие перед иранским правительством

Сегодня, 21:40

Рахман Гаджиев принял участие во встрече с победителями грантового конкурса

Сегодня, 21:30

Конфликт в столичной школе: Ученик ранил сверстника ножом в столовой

Сегодня, 21:20

Вынесено решение в отношении руководителя сети салонов красоты «Beautytime»

Сегодня, 21:00

Арестован тиктокер «Qarabəy»

Сегодня, 20:45

В Женеве принята итоговая декларация конференции о нарушении прав сикхов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:38

Байрамов осудил сегодняшнюю ракетную атаку на территорию Турции

Сегодня, 20:20

Пожар, вспыхнувший в Бинагадинском районе столицы, потушен - ВИДЕО

Сегодня, 19:55

Али Асадов встретился с министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции

Сегодня, 19:30

Трамп: США уничтожают террористический режим Ирана

Сегодня, 19:15

В Азербайджане будут штрафовать за курение электронных сигарет на улицах

Сегодня, 19:00

В Азербайджане станет возможным изъятие земель для госнужд при строительстве аэропортов и аэродромов

Сегодня, 18:55

«Ранен и обезображен»: Хегсет высмеял Хаменеи

Сегодня, 18:45

Установлен штраф за импорт, экспорт, производство и продажу электронных сигарет

Сегодня, 18:30

Зеленский и Макрон обсудили вопросы глобальной безопасности и оборонного производства

Сегодня, 18:22

В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом - UKMTO

Сегодня, 18:20

Азербайджанский исследователь избрана членом мировых научных обществ США и Великобритании - ФОТО

Сегодня, 18:15

Установлены новые цены на проезд в автобусах Баку и пригородных маршрутов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:04
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. ДляСегодня, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22