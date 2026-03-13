Рахман Гаджиев принял участие во встрече с победителями грантового конкурса

13 марта состоялась встреча с победителями грантовых конкурсов на 2026 год, организованная Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Во встрече приняли участие руководитель сектора по работе с НПО Отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации Президента Азербайджанской Республики Турал Алиев, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева, начальник Главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции Азербайджанской Республики Эльшад Мамедли, а также другие ответственные лица.

Выступившие на мероприятии руководитель сектора по работе с НПО Турал Алиев и председатель правления Агентства Айгюн Алиева поздравили победителей и пожелали им успехов. В ходе выступлений были даны необходимые рекомендации по реализации проектов, обеспечению надлежащей отчетности и соблюдению соответствующих правил. Также было особо подчеркнуто, что на этапе отбора, как и всегда, приоритет отдавался качественным проектам, приносящим пользу обществу.

Выступивший далее на мероприятии председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выразил глубокую благодарность Администрации Президента АР за оказанную поддержку, а также Агентству государственной поддержки неправительственных организаций за проведение совместного грантового конкурса по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также за высокий профессионализм, проявленный при экспертизе проектов и выборе победителей.

Р.Гаджиев отметил, что количество проектных предложений, представленных на конкурс, превысило ожидания, что свидетельствует о формировании здоровой конкурентной среды в данном секторе. Этот фактор положительно влияет на повышение качества представляемых проектов, а также в целом на развитие институтов гражданского общества.

Председатель добавил, что сотрудничество в данном направлении планируется продолжать и в дальнейшем, а результаты пилотного проекта могут повлиять на объем ресурсов, которые будут выделяться на следующих этапах.

Рахман Гаджиев особо подчеркнул, что возрождение региона и устойчивое заселение невозможны до полного очищения территорий от мин. Именно поэтому успешная реализация отобранных проектов внесет важный вклад в деятельность Фонда в этом направлении. Председатель Правления пожелал победителям успехов в дальнейшей деятельности и реализации проектов.

В рамках встречи были подробно даны ответы на многочисленные вопросы представителей НПО, а также состоялся обмен мнениями по организационным и техническим вопросам.

Отметим, что с результатами грантового конкурса по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов можно ознакомиться на официальных сайтах Фонда и Агентства.