Центральный филиал ГФСЗ арендует офис более чем за 1 миллион манатов

Государственный фонд социальной защиты объявил тендер на аренду офиса на сумму 1,03 млн манатов.

Публичное юридическое лицо «Государственный фонд социальной защиты» объявило о закупке услуг по аренде офисного помещения для Центрального филиала, сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 1 037 520 манатов. В рамках закупки предусмотрена аренда офисного помещения для Центрального филиала Фонда по финансовым и бухгалтерским вопросам.

Закупающей организацией выступает «Государственный фонд социальной защиты», юридический адрес - улица Гасан бека Зардаби, 80.