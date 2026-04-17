Баку и Ереван активизируют парламентские контакты - ОБНОВЛЕНО

Спикеры парламента Армении и Азербайджана Ален Симонян и Сахиба Гафарова договорились продолжать контакты по линии парламентов.

Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента, представляя детали встречи в Стамбуле.

В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили последние подвижки в процессе нормализации отношений между двумя странами. Речь шла, в частности, о шагах, направленных на укрепление мира и стабильности, а также о перспективах установления и расширения торгово-экономических связей.

Спикеры подчеркнули важную роль Межпарламентского союза как ключевой платформы для развития диалога.

Отдельно была отмечена положительная динамика взаимодействия парламентских делегаций в рамках международных организаций. Эти контакты активизировались после встречи в Женеве в октябре 2025 года, и стороны договорились продолжать их на регулярной основе.

Спикеры парламентов также подчеркнули важность последовательного и конструктивного диалога как инструмента укрепления доверия между обществами двух стран.

Источник: Sputnik Армения

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с визитом в Турции, сегодня встретится с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

Как сообщает Report, встреча пройдет в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.