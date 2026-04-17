Телеканал Space закрывается? 

Внесена ясность в распространившуюся ранее в социальных сетях информацию о возможном закрытии телеканала Space.

«Канал продолжает свою деятельность, эфир осуществляется стабильно и по утверждённому расписанию», - заявил в комментарии АПА исполнительный директор телеканала Space Нариман Абдулалиев, отметив, что в настоящее время внутри канала проводится процесс оптимизации структуры и системы управления.

По словам Н.Абдулалиева, эти шаги направлены на переход к более эффективной и устойчивой модели работы: «Ведётся системная работа по финансовым вопросам, предусматривается поэтапное урегулирование существующих обязательств. Кадровые изменения осуществляются в рамках внутренних управленческих решений, и мы не считаем целесообразным давать дополнительные комментарии по этим вопросам».

Нариман Абдулалиев также подчеркнул, что часть информации, распространяемой в СМИ, не полностью отражает общую ситуацию: «Деятельность канала находится под контролем, все процессы управляются в плановом порядке».

