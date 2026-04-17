Помощник президента: Армения начинает осознавать преимущества мира на Южном Кавказе

First News Media14:17 - Сегодня
Армения начинает осознавать преимущества сформировавшейся в регионе Южного Кавказа мирной повестки.

Как сообщает корреспондент Report из Анталии, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам на полях Анталийского форума.

По его словам, Азербайджан выступает за урегулирование всех региональных вопросов непосредственно странами региона. "Проблемы региона должны решать страны региона. Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева наглядно продемонстрировал принципы регионального лидерства, региональной инициативности, региональной ответственности, а также регионального сотрудничества и интеграции. Это обеспечило формирование новой геополитической реальности на Южном Кавказе", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта стало уникальной моделью, в том числе с точки зрения реализации резолюций Совета Безопасности ООН.

Он также напомнил, что на протяжении многих лет внешние силы предлагали различные форматы урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, однако они не дали результатов.

"В этом контексте можно вспомнить деятельность Минской группы. Политика регионального лидерства президента Ильхама Алиева обеспечила новую реальность на Южном Кавказе. Армянская сторона также наглядно видит выгоды и осознает значимость мира в регионе", - подчеркнул он.

По словам Гаджиева, энергетическая политика Азербайджана и развитие транспортных связей, включая концепцию Зангезурского коридора, открывают новые возможности для регионального сотрудничества.

