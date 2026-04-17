Хидаят Гейдаров - в финале чемпионата Европы

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вышел в финал проходящего в Тбилиси чемпионата Европы среди взрослых.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, олимпийский чемпион, выступающий в весовой категории 73 кг, в полуфинале одержал победу над турецким спортсменом Билалом Джилоглу и завоевал право выступить в решающем поединке.

Отметим, что на престижном турнире, который продлится до 19 апреля, Азербайджан представлен 15 дзюдоистами – 9 мужчинами и 6 женщинами. Накануне Ахмед Юсифов (60 кг) Туран Байрамов (66 кг) завоевали бронзовые медали.