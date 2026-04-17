Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

В регионе Южного Кавказа наряду с двусторонними форматами особое значение приобретает развитие трехстороннего и многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной сессии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, страны региона должны самостоятельно формировать повестку и архитектуру взаимодействия. "Внерегиональные страны не должны создавать повестку за нас. У нас есть общая ответственность. В нашем регионе много братских стран, и интеграция необходима", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что, несмотря на важность двусторонних отношений, именно трех- и многосторонние форматы способны приносить дополнительную пользу и усиливать региональное сотрудничество.

В качестве примеров он привел форматы Турция–Азербайджан–Грузия и Турция–Азербайджан–Иран.