Алексей Оверчук: В России существует потребность в изучении азербайджанского языка

В России существует потребность в изучении азербайджанского языка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

"Мы знаем, насколько бережно в Азербайджане относятся к русскому языку - его изучают в школах. Видим также заинтересованность в укреплении связей между нашими вузами. Вчера обсуждался вопрос создания нового российско-азербайджанского университета в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом", - отметил А.Оверчук.

По его словам, также затрагивали темы взаимодействия в сфере распространения русского языка.

"Но со своей стороны понимаем: в России также есть потребность в изучении азербайджанского языка, и мы будем этому содействовать. Кроме того, мы пригласили Азербайджанскую Республику рассмотреть возможность присоединения к Международной организации по русскому языку", - подчеркнул вице-премьер.