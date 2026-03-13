Эрдоган сделал заявление после ракетных инцидентов

На фоне ракетных ударов Ирана безопасность воздушного пространства Турции находится под контролем.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Принимаются превентивные меры", - сказал турецкий лидер, добавив, что в настоящее время основная цель - держать Турцию в стороне от эскалации в регионе.

"Мы также выступаем против конфессиональной и этнической дискриминации, которая может возникнуть из-за ударов по Ирану", - заявил Эрдоган.

Отметим, что с начала 28 февраля операции США и Израиля против Ирана три баллистические ракеты, выпущенные с иранской территории 4, 9 и 13 марта, были обезврежены системами ПВО НАТО после нарушения ими воздушного пространства Турции.