Гафар Демирчи подал иск против активиста, обвинившего его в эко-преступлениях

Вице-президент группы компаний «AQA» Гафар Демирчи подал в суд на общественного активиста Джавида Гара, который регулярно обвинял его в экологических нарушениях.

Об этом сам активист написал в соцсетях.

Поводом для разбирательства стали события 2024 года, когда компания «Monte Ferro», возглавляемая Г.Демирчи, незаконно вырубила деревья в лесных зонах, охватывающих два села Шекинского района. В результате расследования было установлено, что природе нанесён ущерб на сумму 8 миллионов манатов. Демирчи был арестован, однако спустя 10 дней вышел на свободу, полностью возместив ущерб.

Позже его отец, основатель «AQA» Айдын Демирчи, объяснил произошедшее халатностью сотрудников и извинился перед общественностью.

Тем не менее, Джавид Гара в своих публикациях продолжил критиковать Демирчи, называя его «преступником, уничтожающим природу». В ответ бизнесмен обратился в суд, потребовав опровержения, публичных извинений и компенсации морального ущерба за вред деловой репутации.

Бинагадинский районный суд частично удовлетворил иск: большая часть требований была отклонена, однако один из постов активиста признан проблемным. В связи с этим иск удовлетворён частично.

В настоящее время Джавид Гара подал апелляцию.