США ожидают от Ирана ответ на предложения по сделке в течение 48 часов

Американская сторона ожидает от Ирана ответ на предложения по возможному меморандуму о прекращении конфликта в течение 48 часов.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, на данный момент стороны наиболее близки к соглашению с момента начала боевых действий. Возможная сделка включала бы отказ Тегерана от обогащения урана на определенный срок в обмен на снятие американских санкций и разморозку активов. Отмечается, что эти положения будут зависеть от достижения сторонами окончательного соглашения, что оставит США пространство для возобновления активных боевых действий либо затяжного конфликта в случае провала переговоров.