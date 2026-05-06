Погода на четверг: В Баку ожидается до 23° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 7 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днём - 18-23° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. В отдельных местах они могут быть интенсивными, возможны грозы и град, в горных районах - снег. Местами также возможен туман. Западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днём - 18–23° тепла, в горах ночью – 2-7° тепла, днём – 7-12°, в отдельных местах до 16° тепла.