США могут ввести пошлины на европейский автопром, заявил американский посол

Соединенные Штаты могут в ближайшее время ввести 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные в Евросоюзе, если блок не ускорит одобрение торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, заявил американский посол в ЕС Эндрю Паздер.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, объяснив это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Председатель комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге позже назвал такие меры "неприемлемыми".

"Если мы не увидим существенного прогресса, думаю, вам стоит ожидать этих пошлин в ближайшее время", — сказал Паздер в интервью телеканалу Блумберг.

Источник: РИА Новости