Парламент Армении ограничил доступ родственников чиновников к тендерам

В Армении вводятся ограничения на участие близких родственников госчиновников в государственных закупках.

Соответствующие изменения в закон «О закупках» приняты парламентом во втором и окончательном чтении.

Согласно поправкам, в государственных тендерах не смогут участвовать компании, учредителями или руководителями которых являются близкие родственники (супруги, родители, дети, братья, сестры) высших должностных лиц — президента, спикера парламента, премьер-министра и вице-премьеров, а также руководителей, курирующих сферу госзакупок, включая министра финансов и профильного заместителя.

Кроме того, родственникам руководителей отдельных ведомств и муниципалитетов запрещается участвовать в тендерах соответствующих структур и подведомственных организаций.

Ранее система государственных закупок в Армении неоднократно подвергалась критике со стороны оппозиции — как прежней, так и нынешней — на фоне обвинений в протекционизме.

