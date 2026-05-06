Выросли налоговые поступления из ненефтегазового сектора

За январь-апрель 2026 года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило более 6 миллиардов манатов налогов, что на 129,0 миллиона манатов превышает прогноз.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Налоговые поступления из ненефтегазового сектора составили более 5 миллиардов 360,3 миллиона манатов, а в бюджет было перечислено на 108,3 миллиона манатов сверх прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления из данного сектора выросли на 412,3 миллиона манатов, или на 8,3 процента.

В январе-апреле 2026 года поступления по обязательным государственным взносам социального страхования составили более 2 миллиардов 210,6 миллиона манатов, сверх прогноза было перечислено более 117,9 млн. манатов. Поступления по небюджетным организациям составили около 1 миллиарда 485,5 миллиона манатов.

За тот же период поступления по взносам на страхование от безработицы составили около 78,5 миллиона манатов, сверх прогноза было перечислено около 3,3 млн. манатов. Поступления по небюджетным организациям превысили 61,3 миллиона манатов.

Объём поступлений по взносам обязательного медицинского страхования составил более 339,8 миллиона манатов, сверх прогноза было перечислено около 9,9 млн. манатов. Поступления по небюджетным организациям превысили 229,1 миллиона манатов.