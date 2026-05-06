Милли Меджлис рассматривает переименование сел в Губинском районе

Подготовлен законопроект по переименованию ряда административно-территориальных единиц Губинского района.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно проекту, сельский административно-территориальный округ Владимировка и одноименное село в этом округе будут переименованы в Эльбир, сельский административно-территориальный округ Алексеевка и одноименное село – в Чинарлы, а село Тимирязев в этом же округе – в Бяхряли.

Источник: Report