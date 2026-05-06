«Мир уже наступил»: Мирзоян рассказал о нормализации отношений с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна стремится использовать свое сложное географическое положение для превращения из регионального «препятствия» в логистический мост между Европой, Центральной Азией, Индией и Китаем.

«Мы ранее всегда думали, что живем в очень сложном, опасном регионе... задача всегда заключалась в том, как превратить эту угрозу в преимущество. Задача состоит в том, как стать мостом, а не препятствием. Мы поняли, что можем соединить Европу с Центральной Азией, с Индией, Китаем, и это, в свою очередь, может стать не только способом сохранить наше существование, наш суверенитет, но и дополнительной гарантией дальнейшего мирного процветания», - отметил министр.

При этом, как отмечает Мирзоян, мир нельзя построить в одиночку: «Нельзя объявлять мир и жить в мире, когда ваши соседи считают вас врагом и хотят вас уничтожить. Таким образом, задача состоит в том, чтобы создать ситуацию, в которой все соседи, все в регионе и за его пределами заинтересованы в мире. На севере у нас Грузия, с которой у нас всегда были дружеские отношения. На юге у нас Иран, с которым у нас также всегда были дружеские отношения и сотрудничество. На западе и востоке у нас Турция и Азербайджан, и мы десятилетиями конфликтовали с Азербайджаном, у нас закрытые границы на западе и востоке».

Однако мы начали диалог, мы парафировали мирный договор с Азербайджаном. Он еще не подписан и не ратифицирован, но мир уже наступил: у нас нет жертв, Азербайджан снял запрет на транспортировку товаров в Армению и из Армении через свою территорию, мы начали двустороннюю торговлю с Азербайджаном. Мы покупаем нефтепродукты у Азербайджана и будем продавать некоторые товары азербайджанским компаниям».

При этом, констатировал глава МИД, он не намерен преувеличивать достижения на этом направлении, утверждая, что «все вопросы решены»: «У нас был кровавый конфликт. Раны очень свежи, и обществам двух стран нужно реальное примирение».

