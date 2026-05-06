Азербайджан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Пакистане - ФОТО

При поддержке Агентства содействия международному развитию (AIDA) Азербайджанской Республики реализована инициатива по оказанию гуманитарной помощи с целью ликвидации последствий сильных наводнений, произошедших в 2025 году в пакистанской провинции Пенджаб.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Пакистане, в рамках проекта, осуществленного по линии диппредставительства, 400 семьям, пострадавшим от наводнений, были переданы пакеты помощи, состоящие из основных продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Данная акция, являясь очередным проявлением дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, еще раз продемонстрировала важность взаимной поддержки и солидарности.