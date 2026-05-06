«Мы живем в реальной Армении»: как Арарат Мирзоян спустил диаспору на землю

Многие в диаспоре мечтают об Армении в ее «исторических границах», но нужно понять, что «мы живем в реальной Армении».

Так глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе «Ереванского диалога» ответил на вопрос о взаимодействии властей с диаспорой.

Министр считает, что постоянные апелляции к «исторической Армении» будут приводить к конфликтам с соседями.

«Многие представители диаспоры хотят видеть историческую Армению, великую Армению (…) Но сегодня это уже мечты, это не реальная Армения. Мы живем в этом конкретном регионе, конкретно с этими соседями и не хотим конфликта еще на несколько десятилетий или веков», – заявил Мирзоян.

В этом плане точка зрения жителей самой Армении может отличаться от позиции армян диаспоры, считает Мирзоян.

