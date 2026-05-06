Турция представила первую межконтинентальную баллистическую ракету собственного производства - ВИДЕО

Министерство национальной обороны Турции представило первую гиперзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету «Yıldırımhan».

Ракета представлена на международной аэрокосмической выставке Saha Expo 2026.

Согласно официальным данным, дальность полета ракеты достигает 6 тысяч километров. Ракета оснащена четырьмя двигателями на тетраоксиде азота и способна развивать скорость от 9 до 25 Махов.

Такие характеристики выводят систему в разряд стратегически значимых вооружений. В ближайшем будущем планируется начать тестовые испытания ракеты.

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что его страна намерена использовать имеющееся вооружение только в целях сдерживания.

Ранее арсенал Турции включал только баллистические ракеты малой и средней дальности, в том числе Tayfun.

Источник: Sabah