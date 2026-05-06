Диалог Армении и Турции достиг достаточного уровня для хороших результатов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает, что диалог между Арменией и Турцией достиг уровня, способного принести благоприятные результаты.

Министр заявил об этом в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках международной конференции «Ереванский диалог».

«У нас прекрасный диалог с Турцией. Было множество возможностей для сотрудничества, буквально вчера наши представители подписали меморандум о совместном восстановлении исторического Анийского моста, расположенного на границе Армении и Турции», - сказал министр.

В этом контексте он напомнил также, что буквально неделю назад прошло третье заседание рабочей группы, которая пытается восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией по маршруту Гюмри-Карс.

«Другими словами, у нас много примеров сотрудничества, но граница, в целом, закрыта. Мы выразили взаимную готовность к установлению дипломатических отношений, выразили взаимный интерес и готовность полностью открыть границу. На первом этапе была достигнута договоренность об открытии границы для граждан и дипломатов третьих стран, но до сих’t границ остаются закрытыми. Некоторые соглашения реализуются, некоторые еще находятся на стадии разработки, но я могу с уверенностью сказать, что это произойдет, поскольку армяно-турецкий диалог достиг достаточного уровня, чтобы дать благоприятные результаты», - сказал Мирзоян.

Источник: Арменпресс