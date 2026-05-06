Спикер парламента Армении готов приехать в Баку и сам пригласил азербайджанскую коллегу в Ереван
Спикер парламента Армении Ален Симонян готов поехать в Баку. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
По его словам, он готов, если поступит приглашение, поехать в Азербайджан по удобному поводу, и ожидает аналогичного подхода от азербайджанской коллеги Сахибы Гафаровой.
«Приглашаю свою коллегу посетить Ереван», - заявил Симонян.
По его словам, критерий мира для него – этот тот факт, что «дети не гибнут», стороны отказываются от агрессивных политических заявлений.
Источник: News.am
