Спикер парламента Армении готов приехать в Баку и сам пригласил азербайджанскую коллегу в Ереван

Спикер парламента Армении Ален Симонян готов поехать в Баку. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

По его словам, он готов, если поступит приглашение, поехать в Азербайджан по удобному поводу, и ожидает аналогичного подхода от азербайджанской коллеги Сахибы Гафаровой.

«Приглашаю свою коллегу посетить Ереван», - заявил Симонян.

По его словам, критерий мира для него – этот тот факт, что «дети не гибнут», стороны отказываются от агрессивных политических заявлений.

