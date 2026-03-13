Турецкий министр высказался в Баку о «COP31»: Опыт Азербайджана важен для нас

Турция хочет, чтобы COP31 стал процессом, в котором уже перешли к реализации, а принятые решения отслеживались бы непосредственно на местах.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экологии, градостроительства и изменения климата Турции, президент COP31 Мурат Курум на панельной сессии «Борьба за выживание COP», проходящей в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

В своем выступлении М.Курум подчеркнул братские узы между двумя странами и успех Азербайджана: «Для нас большая честь находиться сегодня в нашем Азербайджане, страной которой мы гордимся как частью формулы «два государства - одна нация». Наши азербайджанские друзья и братья на COP29 продемонстрировали огромный успех, которого мир не ожидал».

Говоря о климатических проектах Турции, министр обратил внимание на значимость инициативы «Нулевые выбросы»: «Одним из главных заголовков нашей повестки дня на COP31 станет проект «Нулевые выбросы». Мы распространим на весь мир этот проект, который под руководством супруги Президента Турции Эмине Эрдоган уже превратился в мировой бренд. Мы будем широко применять в Анталии наши проекты, в рамках которых в ООН был объявлен «День нулевых выбросов».

По словам М.Курума, Турция видит COP31 как «COP будущего»: «Мы не хотим, чтобы процесс COP был платформой, где решения принимаются только в залах для дискуссий. Результаты, достигнутые на пути от Баку до города Белен, являются для нас ориентиром. Мы обеспечим период, в котором укрепится доверие и конкретные результаты между прошлыми, будущими и действующими председателями - то, что мы называем «Тройкой». Наше видение ясно: Диалог, Согласие и Действие».

Гафар Агаев