В Иране арестованы четыре человека за сотрудничество с «враждебными сетями»
Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что полицейское управление КСИР (FARAJA) арестовало четырех человек, обвиняемых в передаче конфиденциальной информации базирующемуся в Великобритании персоязычному телеканалу Iran International.
Tasnim характеризует этот канал как «враждебную антииранскую сеть».
В сообщении говорится, что арестованные лица «хранили в своих телефонах конфиденциальную информацию о местах попадания ракет и взрывов и отправляли её этой сети».
Источник: Al Jazeera
213