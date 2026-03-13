В Иране арестованы четыре человека за сотрудничество с «враждебными сетями»

Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что полицейское управление КСИР (FARAJA) арестовало четырех человек, обвиняемых в передаче конфиденциальной информации базирующемуся в Великобритании персоязычному телеканалу Iran International.

Tasnim характеризует этот канал как «враждебную антииранскую сеть».

В сообщении говорится, что арестованные лица «хранили в своих телефонах конфиденциальную информацию о местах попадания ракет и взрывов и отправляли её этой сети».

Источник: Al Jazeera