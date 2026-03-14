В благоустроенных дворах столицы проходят торжества по случаю Новруза

В Баку широко и с большим воодушевлением отмечается самый дорогой и любимый праздник азербайджанского народа - Новруз.

По этому случаю во всех районах столицы организованы праздничные гулянья и концертные программы, отличающиеся своей массовостью.

Праздник Новруз был отмечен и во дворах Низаминского и Ясамальского районов столицы, созданных в рамках проекта «Наш двор» по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Жители дворов, аксакалы, члены семей шехидов и ветераны войны отметили Новруз с чувством большой радости. Вдоль дворов на праздничных хонча были расставлены новрузские сладости и фрукты, а женщины угощали участников национальными блюдами - пловом и кутабами. Была организована выставка ручных работ воспитанников Центра развития детей.

На празднике певцы исполнили различные песни, дети в национальных костюмах представили танцы, а спортсмены, канатоходцы и пехлеваны продемонстрировали свое мастерство; также было показано огненное шоу. Главные персонажи Новруза - Кёса, Кечель и Бахар гызы развлекали собравшихся и танцевали вместе с жителями вокруг праздничного костра. Дети и участники традиционно состязались в битье яиц.

Отметим, что за последние годы в столице было создано и передано в пользование жителям около 400 благоустроенных дворов. В преддверии Новруза благоустроенные дворы были украшены по-праздничному: накрыты столы с сямяни и сладостями, создана неповторимая атмосфера праздника.