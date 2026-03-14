Иран повредил 5 самолетов ВВС США в ходе ударов по саудовской авиабазе

First News Media10:22 - Сегодня
В ходе иранского ракетного обстрела авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на двух американских представителей.

По их данным, удар по базирующимся на авиабазе американским самолетам был нанесен на днях. Они получили серьезные повреждения, но не были полностью уничтожены, указали источники.

В настоящее время техперсонал пытается восстановить самолеты. В ходе иранских ракетных ударов никто из американских военнослужащих не пострадал.

Как отмечает газета, общее количество поврежденных или уничтоженных самолетов-заправщиков ВВС США с начала операции против Ирана достигло уже семи машин.

12 марта в небе над западным Ираком столкнулись два самолета-заправщика KC-135. Один из них разбился. Все шесть членов его экипажа погибли. Второй заправщик с поврежденным килем смог совершить посадку.

Источник: Интерфакс

1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22